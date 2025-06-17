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Ввод жилья в РФ по итогам пяти месяцев вырос на 2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Объем ввода жилья в России в январе-мае текущего года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют оперативные данные Росстата.

За пять месяцев в стране введено 44,7 млн кв. м жилья. Это на 0,9 млн кв. м больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было введено 7,1 млн кв. м.

Основной рост продемонстрировал сегмент ИЖС - в январе-мае построено 33 млн кв. м, что на 7,1% больше прошлогоднего показателя.

В целом положительная динамика по вводу жилья наблюдается лишь в четырех федеральных округах.

В мае ввод жилья составил 5,9 млн кв. м, что на 16,8% или 1,2 млн кв. м меньше показателя прошлого года. Отст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​авание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в России второй месяц подряд.

Ввод ИЖС в мае увеличился на 4 млн кв. м или на 3,4% год к году.

По данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам первых пяти месяцев текущего года лидируют Московская область (5,7 млн кв. м, +29,9%), Краснодарский край (2,8 млн кв. м, +15,9%), Москва (2,2 млн кв. м, +44,3%), Татарстан (2 млн кв. м, -10,4%).

По объему ИЖС также лидирует Подмосковье (5,1 млн кв. м, +33,6%). Затем с большим отрывом идут Краснодарский край (1,8 млн кв. м, +6,7%), Ленобласть (1,8 млн кв. м, +23,4%), Татарстан (1,6 млн кв. м, +4%) и Свердловская область (1,07 млн кв. м, +5,6%).

Росстат
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