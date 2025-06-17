Глава курского муниципалитета погиб при атаке дрона в Белгородской области

В Курской области при атаке дрона погибла женщина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Ракитянском районе региона, в результате которого погиб курский чиновник.

"Погиб Гаркавенко Александр Николаевич - глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что удар по легковому автомобилю был нанесен на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона и обстреле ВСУ в двух районах, погибла женщина.

"Сегодня украинский FPV-дрон совершил атаку по гражданскому автомобилю в поселке Коренево Кореневского района", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале во вторник.

По его данным, в результате удара погибла женщина, которая находилась в машине. Ее личность устанавливается.

Кроме того, Хинштейн сообщил об обстреле поселка Марьино Рыльского района. Повреждены остекления 14 балконов и одного окна в квартире в многоквартирном доме.

"Никто не пострадал. Коммуникации не нарушены", - добавил он.