Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 июня снижается на 13,3%, до 566 руб./т

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 18 июня составит 566 рублей против 652,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщило министерство сельского хозяйства РФ.

Таким образом она снижается на 13,3%.

Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - повышается до 397,3 рубля с 359,9 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $238,2 за тонну на пшеницу ($240,5 за предыдущий период), $201,4 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 24 июня.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Что произошло за день: вторник, 17 июня

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ

Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Кремле не видят желания Израиля выйти на мирный трек

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана200 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });