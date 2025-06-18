"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу в операции против киберпреступников в АТР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" оказала Интерполу содействие в борьбе с программами-стилерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в результате операции арестованы более 30 подозреваемых в киберпреступлениях, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Лаборатория Касперского" приняла участие в новой операции Интерпола - Secure. Она проводилась с января по апрель 2025 года и была нацелена на выявление и блокировку вредоносной активности с использованием программ-стилеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Стилеры - это вредоносные программы, предназначенные для кражи ценных данных, в том числе финансовых и учётных. Киберпреступники после хищения распространяют скомпрометированные сведения на "теневых" форумах.

Операция Интерпола включала в себя обнаружение серверов, поиск физической сетевой инфраструктуры и пресечение деятельности злоумышленников в ряде стран и территорий, включая Вьетнам, Гонконг, Науру и Шри-Ланку.

"К Secure присоединились правоохранительные органы из 26 стран, а также компании-партнёры Интерпола. В их числе - "Лаборатория Касперского", которая предоставила данные об инфраструктуре, использовавшейся для администрирования и распространения программ-стилеров, в частности информацию о вредоносных серверах управления и контроля", - сообщает "Лаборатория Касперского".

В результате операции, добавили там, были арестованы более 30 подозреваемых в киберпреступлениях с использованием стилеров, в том числе 18 злоумышленников во Вьетнаме, и заблокированы более 20 тыс. нелегитимных IP-адресов и доменов.