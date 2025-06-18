Потребительская уверенность в РФ во II квартале выросла после трех кварталов снижения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2025 года вырос до минус 8% с минус 11% после минус 9% в IV квартале 2024 года, минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале (максимальный уровень с 2014 года), сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 мая).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2025 г. по сравнению с I кварталом 2025 г. возрос на 4 п.п. и достиг 0%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год во II квартале 2025 г. по сравнению с I кварталом 2025 г. возрос на 6 п.п. и составил минус 10%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во II квартале 2025 г. по сравнению с I кварталом 2025 г. сохранился на прежнем уровне и составил минус 3%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2025 г. по сравнению с I кварталом 2025 г. возрос на 1 п.п. и составил минус 8%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 1 п.п. и составил минус 21% во II квартале 2025 г. против минус 22% в I квартале 2025 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 2 п.п. и составил (-20%) во II квартале 2025 г. против (-22%) в I квартале 2025 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.