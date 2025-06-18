Россия к середине июня увеличила экспорт свинины почти в 1,6 раза

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - РФ к середине июня этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт продукции свиноводства в 1,6 раза в натуральном и в 1,8 раза - в стоимостном выражении, сообщает Минсельхоз.

Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы вырос на 23% и 31% соответственно.

Натуральные показатели экспорта не приводятся.

Как отмечает ведомство, в этом году сохраняется положительная динамика в производстве этой продукции. Так, за четыре месяца 2025 года сельхозорганизации произвели свыше 4,5 млн тонн скота и птицы в живом весе, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокие темпы роста отмечаются в птицеводстве: в январе - апреле произведено 2,25 млн тонн птицы, прирост составил 3,4%.

"Увеличение производства позволяет не только обеспечивать внутренний рынок, но и наращивать экспорт", - говорится в сообщении.