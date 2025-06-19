Путин заявил, что поставки ракет Taurus на Украину "совсем испортят" отношения РФ и ФРГ

Президент РФ добавил, что такие поставки не повлияют на ход боевых действий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Возможные поставки Германией ракет Taurus Украине не повлияют на ход боевых действий, но еще больше испортят отношения Москвы и Берлина, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять "Таурусы" для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера. Конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, что, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал Путин иностранным журналистам в Петербурге.