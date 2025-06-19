Россия предлагала Ирану сотрудничество в области ПВО, Тегеран не проявил интерес

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона предлагала Ирану совместную работу в области ПВО.

"Мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям работать в области системы ПВО, но большого интереса партнеры не проявили", - сказал Путин в четверг на встрече с главами мировых информационных агентств.

В ходе встречи российскому президенту был задан вопрос, предполагает ли заключенный с Тегераном договор о стратегическом партнерстве возможность передачи российских систем ПВО или вооружений.

"Что касается договора, о котором вы сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой", - заявил Путин, отметив, что "иранские друзья об этом и не просят".

Глава государства пояснил, что Москва предлагала Тегерану совместно создавать системы ПВО.

"А что касается отдельных поставок, да, конечно, мы эти поставки осуществляли в свое время, это никак не связано с сегодняшним кризисом", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Иран не просил у России ничего что нарушало бы международные правовые нормы. "Мы всегда оставались в рамках международной нормативной базы", - сказал президент РФ.