Следующий раунд переговоров РФ и Украины может состояться после 22 июня

Путин заявил о стремлении завершить украинский конфликт быстрее и лучше мирным путем

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с Украиной, если она проявит такую же готовность, а союзники Киева не будут подталкивать его к продолжению боевых действий, очередной раунд российско-украинских переговоров может пройти после 22 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, и ее западные спонсоры и, так называемые союзники, не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам российского президента, его помощник Владимир Мединский в настоящее время обсуждает с украинской стороной проведение следующего раунда переговоров после 22 июня.

"Наши переговорные группы в контакте друг с другом. Я сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня только разговаривал со своим партнером из Киева. Они, в принципе, договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня", - сообщил Путин.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп, "на мой взгляд, искренне стремится к урегулированию" конфликта с Украиной.

"Поверьте, мы тоже хотим это завершить, и как можно быстрее. И лучше - мирным путем, если мы смогли бы договориться", - подчеркнул Путин.