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Песков не видит сейчас особой нужды в посредничестве РФ между Ираном и Израилем

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сейчас нет особой необходимости в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас особой востребованности нет. Но появится ли она в дальнейшем, сейчас мы просто не можем этого прогнозировать", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на соответствующий вопрос.

"В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло. Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами. Причем заявления воинственные. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - отметил он.

Песков добавил, что Россия поддерживает конструктивные рабочие отношения и с Израилем, и с Ираном, и с США, а также имеет контакты с лидером ОАЭ.

"Это все дает возможность России так или иначе, если это востребовано сторонами конфликта, использовать свой (посреднический) потенциал", - сказал он.

Дмитрий Песков Иран Израиль
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