Песков заявил о потенциальной опасности ирано-израильского конфликта для России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ирано-израильский конфликт представляет потенциальную опасность для России в связи с близостью ближневосточного региона к границам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та война, которую мы наблюдаем чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями. Мы чрезвычайно обеспокоены в этой связи, потому что мы же не находимся по ту сторону океана, этот регион непосредственно у наших границ", - сказал он журналистам.

"Помимо того, что эта ситуация неизбежно оказывает воздействие на мировую экономику, энергетические рынки и так далее, это, конечно, потенциально опасно для нас. Поэтому мы обеспокоены", - добавил представитель Кремля.

У Пескова также поинтересовались, есть ли у России "красная линия" в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

""Красные линии" должны быть, прежде всего, у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - ответил он.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда или возможность для дипломатического урегулирования этого конфликта, Песков заявил: "Всегда есть надежда, и всегда есть возможность для дипломатических усилий".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



