Движение поездов приостановлено на перегоне в Курганской области из-за схода порожних вагонов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено на участке Каменск-Уральский - Курган Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД) после схода вагонов, сообщила пресс-служба ЮУЖД.

"19 июня в 12:14 по местному времени на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский - Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда, причины происшествия устанавливаются.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮУЖД, движение приостановлено на время проведения восстановительных работ на перегоне "Качусово-Каргаполье" в Курганской области.

По данным пресс-службы, в связи с проведением восстановительных работ на станции Каргаполье ЮУЖД задержан поезд дальнего следования №114 Казань - Алма-Ата.

Кроме того, пассажиры двух пригородных поездов будут доставлены к станции назначения с помощью автобусов.

ЮУЖД действует на территории 7 российских регионов: Челябинской, Курганской, Оренбургской, частично Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Башкирии, а также Северного Казахстана.

