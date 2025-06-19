Глава Махачкалы Умавов подал в отставку

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своем решении подать в отставку, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

Собеседник агентства отметил, что решение об отставке Умавова с поста мэра Махачкалы еще не принято, оно будет рассмотрено депутатами городского собрания на ближайшем заседании.

В своем телеграм-канале Умавов объяснил решение подать в отставку с поста мэра Махачкалы необходимостью более эффективного построения системы управления в столице Дагестана.

"В настоящее время меняется система управления городом - изменяется статус внутригородских районов. Осенью этого года запланированы выборы в городское собрание и, соответственно, главы города. В этой связи я обратился к главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову с просьбой о сложении с себя полномочий главы города. Это ответственное решение я принял, исходя из необходимости более эффективного построения системы управления в новых условиях для динамичного развития Махачкалы", - написал Умавов.

Глава Дагестана в своем телеграм-канале сообщил, что поддержал решение мэра Махачкалы об уходе с занимаемой должности. "Не сомневаюсь: несмотря на уход с поста мэра, энергия, опыт и знания Юсупа Умавова еще послужат Дагестану (...) А перед Махачкалой сегодня стоят новые задачи, которые требуют от будущего главы администрации других компетенций, новых подходов и свежих идей. Очень важно заручиться поддержкой горожан и вместе работать ради будущего нашей родной столицы", - написал Меликов.

