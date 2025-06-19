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Генпрокурор РФ сообщил о задержании россиян в ОАЭ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече в Петербурге с коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси рассказал о задержании российских граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас они под стражей.

"Хочу отдельно поблагодарить вас за личное внимание к затронутым мною на предыдущих встречах проблемам, связанным с задержанием на территории Объединенных Арабских Эмиратов российских граждан, в том числе за смягчение условий содержания под стражей конкретных лиц", - сказал Краснов.

Он не уточнил, кто именно был задержан в ОАЭ.

Встреча Краснова с Аль-Шамси состоялась в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня.

Игорь Краснов ОАЭ Петербург Генпрокуратура РФ
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