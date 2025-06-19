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Что произошло за день: четверг, 19 июня

Глава "Северстали" о металлургическом производстве, "Росатом" о рисках удара по АЭС "Бушер" в Иране и МВД о потенциальных фигурантах дел о дропперстве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- После принятия закона о дропперах фигурантами дел могут стать 2 млн россиян, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. Он отметил, что "есть время отказаться от этой преступной деятельности".

- Гендиректор "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ. Александр Шевелев заявил, что это может произойти, чтобы сбалансировать предложение.

- Источники Bloomberg заявили о подготовке возможного удара США по Ирану в предстоящие дни. Некоторые собеседники агентства полагают, что американский удар по Ирану может состояться уже в эти выходные. Между тем глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удар по строящейся атомной электростанции "Бушер" в Иране приведет к катастрофе, сравнимой с чернобыльской.

- Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля. Курс национальной валюты нужно "отруливать" к 90+ руб. за доллар, заявил Андрей Костин. В свою очередь первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности был бы курс на уровне 100 рублей/$.

- Закон о национальном мессенджере не предполагает запретов иностранных, заверили в Госдуме. Между тем было заявлено, что возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году.

- Москва начала процедуру выхода из российско-германского соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявили в МИД РФ.

- Россия и Украина в четверг провели еще один раунд обмена военнопленными.

- Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку. В компании заявили, что среди приоритетов сегодня - запуск в странах Глобального Юга.

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