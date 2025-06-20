Рынок акций РФ открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,4% на фоне падения цен на нефть

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как заметное падение мировых цен на нефть на фоне появившейся надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между Израилем и Ираном, так и сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политики (ДКП) ЦБ РФ.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2771,71 пункта (-0,43%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,4%.

Подешевели акции "Роснефти" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "ММК" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), МКПАО "ВК" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,4%), ВТБ (+0,2%).

Мировые цены на нефть перешли к резкому падению после активного повышения накануне. Стоимость фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 2,5%, до $76,87 за баррель. При этом фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже дорожают на 0,7% (до $75,55 за баррель) лишь за счет того, что торги данными контрактами 19 июня не проводились из-за праздничного дня в США.

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщили в четверг в Белом доме. "Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа на брифинге.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд", - сказал он.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст иранскому коллеге Аббасу Аракчи послание от администрации США, передает Sky News. "Лэмми привезет с собой послание от администрации Трампа", - отмечается в сообщении.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в четверг Лэмми заявил, что они обсудили, "как сделка может предотвратить углубление конфликта", и что в ближайшие две недели будет "окно" для достижения дипломатического решения.

В пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и ФРГ с Аракчи. При этом западные СМИ передают в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила, что примет участие в переговорах. Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

При этом Sky News отмечает, что в Женеве не будет представлена еще одна ключевая сторона: Израиль, который уже несколько дней наносит удары по объектам на территории Ирана. Заявленная цель операции - лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, наносит ракетные удары по Израилю.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в основной день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу выступит на пленарном заседании, а также встретится с некоторыми гостями "на полях" мероприятия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии пленарного заседания подчеркнул, что оно станет центральным мероприятием форума. "Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, затем президент поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике и охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров", - сказал Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным. "Будет, конечно же, дана оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика, с точки зрения президента, должна развиваться, конечно, где будут так или иначе содержаться оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается", - сказал Песков.

Говоря о содержании заседания, Песков выразил уверенность, что среди тем обсуждения будет поднят и вопрос нынешней ключевой ставки ЦБ. "Я уверен, что так или иначе (об этом - ИФ), конечно, пойдет речь", - сказал Песков.

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились в связи с праздником (Juneteenth, также известный как День Свободы). Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренное снижение (-0,2%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 20 июня.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу преобладают игроки на повышение. Так, индексы Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,1-1,2%, и лишь австралийский фондовый индикатор снижается на 0,2%.