Россия примет участие в саммите G20

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на саммите лидеров G20 в Южной Африке и примет в нем активное участие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы объявим своевременно об этом. Но, в любом случае, Россия будет представлена на этой "двадцатке" и будет принимать активное участие", - заявил Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос об участии России в этом форуме.

Как сообщалось ранее, Россия получила официальное приглашение на саммит "двадцатки".