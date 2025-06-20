Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Планов эвакуации российских специалистов со строящейся Бушерской атомной электростанции в Иране пока нет, имеются гарантии их безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сказал, что мы имеем гарантии безопасности этих специалистов, они продолжают свою работу", - сказал журналистам Песков.

На уточняющий вопрос, нет ли планов их эвакуации, представитель Кремля ответил: "В настоящий момент нет".

Касаясь того, обеспокоены ли в Москве ситуацией вокруг Бушерской атомной станции в связи с противоречивыми сведениями о вероятных ракетных ударах по этому объекту, Песков сказал: "Вряд ли можно спокойно говорить о ситуации в Иране, в том числе в Бушере, но наши специалисты продолжают там работать".

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что возможность удара по АЭС в Бушере должна быть полностью исключена. Он сообщил, что технологическая безопасность АЭС в Бушере обеспечена полностью, но станция не рассчитана на прямой ракетный удар.