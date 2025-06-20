Бенефициара кондитерского холдинга "Конти" объявили в розыск по обвинению в терроризме

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бенефициарный владелец кондитерского холдинга ЧАО "Производственное объединение "Конти" (Донецк), бывший вице-премьер Украины Борис Колесников объявлен в федеральный и межгосударственный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Ленинский районный суд Курска в пятницу рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании Колесникову меры пресечения.

"Органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности, Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, в мае 2024 года Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход РФ имущества ЧАО "Производственное объединение "Конти".

2 ноября 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в казну государства акций АО "Конти-Рус" (Курск). Он также обратил в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "Кэндимакс" (Курская область), а также липецкие ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто".

Все эти компании имеют отношение к группе "Конти", которая была основана в 1997 году и владела несколькими предприятиями на Украине и двумя фабриками в Курске.

В настоящее время кондитерская фабрика "Конти-Рус", "Кэндимакс", "Мерлетто Капитал" и "КЦ "Мерлетто" включены в прогнозный план приватизации на 2025-2027 годы.

Согласно отчетности "Конти-Рус", ее выручка в 2024 году составила 17,9 млрд рублей против 16,4 млрд рублей в 2023 году. Прошлый год компания завершила с чистым убытком в 355,6 млн рублей против чистой прибыли в 222,1 млн рублей годом ранее.