Белоусов сообщил о существенных потерях ВСУ в боях за село Московка

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что вооруженные силы Украины понесли существенные потери в ходе боев за село Московка в Харьковской области.

Минобороны РФ информирует, что Белоусов поздравил командование и личный состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием под контроль Московки.

"Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - говорится в телеграмме Белоусова, текст которой распространило министерство обороны в пятницу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" установили контроль над селом Московка в Харьковской области.



