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Белоусов сообщил о существенных потерях ВСУ в боях за село Московка

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что вооруженные силы Украины понесли существенные потери в ходе боев за село Московка в Харьковской области.

Минобороны РФ информирует, что Белоусов поздравил командование и личный состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием под контроль Московки.

"Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил", - говорится в телеграмме Белоусова, текст которой распространило министерство обороны в пятницу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" установили контроль над селом Московка в Харьковской области.


Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
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