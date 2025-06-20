Проекта закона о платформенной экономике будет внесен в ближайшие дни

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что внесение законопроекта о платформенной занятости ожидается в ближайшие дни.

"Члены комитета Госдумы по экономической политике принимали участие в разработке правительством этого законопроекта. Ожидаем, что правительство внесет законопроект в Государственную Думу в ближайшие дни", - сказал Топилин, чьи слова приводит в пятницу пресс-служба фракции "Единая Россия".

По его словам, соответствующий законопроект станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики.

Топилин добавил, что в России есть успешные примеры электронных площадок и этот опыт будет продолжен: маркетплейсы располагают большим массивом данных, которые нужно использовать для развития предпринимательства в стране.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие закона о платформенной экономике.