РКН заявил, что не ограничивает доступ к зарубежной инфраструктуре

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что не ограничивает доступ в РФ к зарубежной инфраструктуре, но посоветовал российским компаниям пользоваться услугами отечественных хостингов.

"Россия обладает всеми необходимыми и достаточными возможностями для обеспечения целостности, устойчивости и безопасности национального сегмента сети "Интернет". Доступ к зарубежной инфраструктуре не ограничивается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Для размещения российских сервисов информационных ресурсов рекомендуем использовать инфраструктуру отечественных провайдеров хостинга", - добавили в РКН.

Так в ведомстве прокомментировали распространяемую в интернете информацию о возможном в перспективе переходе ведомства на использование так называемых "белых списков", то есть перечня разрешенных ресурсов, и тестирования "тотальной блокировки зарубежных ресурсов".

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.