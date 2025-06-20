Поиск

РКН заявил, что не ограничивает доступ к зарубежной инфраструктуре

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что не ограничивает доступ в РФ к зарубежной инфраструктуре, но посоветовал российским компаниям пользоваться услугами отечественных хостингов.

"Россия обладает всеми необходимыми и достаточными возможностями для обеспечения целостности, устойчивости и безопасности национального сегмента сети "Интернет". Доступ к зарубежной инфраструктуре не ограничивается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Для размещения российских сервисов информационных ресурсов рекомендуем использовать инфраструктуру отечественных провайдеров хостинга", - добавили в РКН.

Так в ведомстве прокомментировали распространяемую в интернете информацию о возможном в перспективе переходе ведомства на использование так называемых "белых списков", то есть перечня разрешенных ресурсов, и тестирования "тотальной блокировки зарубежных ресурсов".

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.

РКН Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Импортозамещенный SJ-100 перелетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для испытаний

Что произошло за день: пятница, 20 июня

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

РФ и Казахстан обсудили условия поставок и транзита российских нефти и газа

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

ПМЭФ-2025

Глава комитета Думы предложил ограничить число банковских карт для граждан

Глава комитета Думы предложил ограничить число банковских карт для граждан
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России83 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана262 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });