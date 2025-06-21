Два предприятия атакованы дронами ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на территории нескольких населенных пунктов, атакованы два предприятия.

"В селе Бессоновка дрон сдетонировал на территории промышленного предприятия, вследствие чего посечена кровля одного из зданий", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, сельхозпредприятие подверглось атаке дрона в селе Муром Шебекинского округа. В одном из помещений выбиты окна и повреждено техническое оборудование, сообщил губернатор.

"В Белгородском районе в поселке Дубовое в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного домовладения - пожарными расчетами огонь ликвидирован. Кроме того, в соседнем доме повреждены окна и забор", - написал также Гладков. "Село Никольское атаковано беспилотником - повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение было оперативно восстановлено", - сообщил он.

В селе Кукуевка Валуйского округа от удара FPV-дрона в частном доме повреждены остекление, фасад и навес.

В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал КамАЗ - у транспортного средства выбиты стекла и посечена кабина. Еще три FPV-дрона нанесли удары по стоянке предприятия - повреждены три грузовых автомобиля, в одном из них произошло возгорание, которое ликвидировано бойцами самообороны.

В селе Грушевка Волоконовского района дрон сдетонировал на территории домовладения - повреждены летняя кухня и припаркованный автомобиль. В селе Борисовка вследствие удара FPV-дрона выбиты окна в надворной постройке.

Гладков отметил, что пострадавших нет.