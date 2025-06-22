Взрослый и подросток пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Уточнённая информация о последствиях атаки дрона на автомобиль на участке дороги Уразово - Борки Валуйского округа. Водитель и 16-летний пассажир, находившиеся в машине во время атаки, самостоятельно обратились в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностировали ушибленную рану головы, у подростка - сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, лечение продолжат амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Гладков сообщил, что на участке дороги Уразово - Борки дрон ударил по автомобилю. В транспортном средстве оказались выбиты стёкла и посечён кузов. О пострадавших не сообщалось.