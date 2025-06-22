Дрон ВСУ атаковал автобусную остановку в ЛНР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей пострадали в результате атаки ударного украинского беспилотника по автобусной остановке в Луганской Народной Республики, сообщили в воскресенье в правительстве ЛНР.

"Дрон ВСУ в полдень атаковал автобусную остановку в Сватово", - говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что, по данным Минздрава ЛНР, в результате атаки пострадали двое водителей автобусов и женщина 1938 года рождения. Кроме того, повреждения получил рейсовый автобус.

Как говорится в сообщении, "все пострадавшие госпитализированы с множественными осколочными ранениями в местную больницу".