Картаполов назвал незаконными призывы к смене политического строя в Иране

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что призывы к изменению политического строя в Иране неприемлемы и незаконны.

"Мы абсолютно четко, твердо и настойчиво отстаиваем позицию всех государств на свои права. Ирана - на право развивать мирный атом, на право развивать и то общество, которое в нем есть сейчас, и под руководством всех сил, которые там есть сейчас. Никакие призывы к изменению политического строя в другой стране неприемлемы и незаконны", - сказал Картаполов журналистам в понедельник.

Он заявил, что "только народ страны имеет право менять политический строй, который им сегодня управляет".

"Поэтому, еще раз подчеркну, мы абсолютно твердо на стороне иранского народа, который подвергся агрессии сначала со стороны Израиля, а теперь еще и со стороны Соединенных Штатов", - добавил он.