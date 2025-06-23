Рябков заявил, что взаимоотношения РФ-КНР-США будут оказывать определяющее влияние на новый миропорядок

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Относительная нормализация взаимоотношений в треугольнике Россия-КНР-США не снимает целого комплекса нерешенных проблем, при этом взаимоотношения в этом треугольнике будут оказывать определяющее влияние на формирование устоев нового миропорядка, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим, что относительная нормализация в ситуации в диалоге, которая наблюдается в последнее время и между Вашингтоном и Пекином, и в какой-то мере между Москвой и Вашингтоном, не снимает целого комплекса нерешенных проблем. Они, насколько мы по крайней мере можем судить, множатся", - сказал он, выступая в понедельник на сессии "Россия - США - Китай: новая динамика отношений", которая проходит в рамках XI Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Рябков отметил, что "диалог идет на фоне конфликтов, их тоже, к сожалению, становится все больше".

"Диалог идет на фоне тарифных войн. Очень многое будет зависеть, разумеется, от того, какой дальнейший путь в отношениях с Россией и Китаем выберет администрация Трампа. Я думаю, что в любом случае взаимоотношения в этом треугольнике будут оказывать определяющее влияние на формирование устоев нового миропорядка", - подчеркнул замминистра.