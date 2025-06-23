РКН рекомендовал переносить рекламную активность на российские интернет ресурсы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям перенести активность на отечественные интернет-площадки в связи с введением с 1 сентября запрета на рекламу на ресурсах нежелательных или запрещенных в РФ организаций, а также заблокированных в РФ.

"С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в закон "О рекламе", не допускающие распространения рекламы на запрещенных ресурсах, в том числе в социальных сетях. В случае выявления распространения рекламы на таких информационных ресурсах с 1 сентября 2025 года к нарушителям могут быть применены меры административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении РКН.

К административной ответственности могут быть привлечены рекламодатели и рекламораспространители, добавили в РКН.

Ведомство отмечает, что "контроль за исполнением указанных требований относится к компетенции ФАС России".

Согласно КоАП, по ч.1 ст. 14.3 предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до2,5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 4 тыс. до 20 тыс. руб.; на юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.