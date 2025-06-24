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Глава Роспотребнадзора рассказала про зарубежный интерес к противоэпидемическим разработкам РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Многие страны проявляют интерес к российским алгоритмам, методикам и технологиям в области противоэпидемической работы, заявила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Многие страны проявляют огромный интерес к нашим разработкам: алгоритмам, методикам, технологиям в области противоэпидемической работы. Они хотят перенимать наш опыт, обучать своих специалистов, получать дополнительное образование, использовать наши тест-системы и оборудование", - сказала Попова.

Она отметила, что ведомством ведется "очень большая работа" в сфере обеспечения биологической безопасности, эта работа расширяется. Так, Россия открывает международные центры совместно с различными странами, на данный момент их четыре. Также на сегодняшний день лаборатории и специалисты Роспотребнадзора работают в 50 странах мира.

"Это сотрудничество имеет огромное значение как для России, так и для наших партнеров, поскольку оно способствует укреплению так называемого "биологического суверенитета". Когда страна не располагает собственными средствами и собственными специалистами для того, чтобы оценить биологическую угрозу, то она как раз тогда и лишена биологического суверенитета. Поэтому зарубежные страны хотят с нами сотрудничать", - добавила глава ведомства.

Попова подчеркнула, что для обеспечения биологической безопасности прежде всего необходимо уметь распознавать угрозы и обладать необходимым инструментарием для борьбы с ними. "Сегодня наши приборы, тесты и вакцины по праву считаются одними из лучших в мире. Это и есть основной вектор нашей работы", - добавила Попова.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.

Анна Попова Роспотребнадзор
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