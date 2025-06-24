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Туроператорам РФ продлили освобождение от уплаты взносов в фонд "Турпомощи"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на 2025 год льготу для туроператоров по выездному туризму по уплате взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь", действовавшую в 2020-2024 годах, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Правительство продолжает системную поддержку представителей туристической отрасли. В 2025 году для них отменяются взносы в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Распоряжение об этом подписано. Ранее аналогичное решение в качестве дополнительной меры поддержки принималось в 2020-2024 годах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества обслуженных туристов за предыдущий год и может составлять от 50 до 500 тыс. рублей. В 2020-2024 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем и внешнего санкционного давления правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля.

"Теперь эта мера распространена на 2025 год. Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств. Оно не повлияет на обеспечение прав туристов. В фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели", - говорится в сообщении.

Турпомощь
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