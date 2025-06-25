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Человек погиб в результате пожара в ЮВАО в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пожар ликвидирован в квартире жилого дома в ЮВАО в Москве, один человек погиб, двое спасены, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, с 5 этажа дома с помощью спасательных устройств были спасены 2 человека. "К сожалению, в горящей квартире погиб 1 человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома произошло загорание личных вещей и мебели на площади 35 кв. м.

Принятыми мерами в 03:02 пожар был локализован, в 03:09 - полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

МЧС РФ ЮВА Москва
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