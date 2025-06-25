Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять рейсы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Саратова "Гагарин", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канал в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал Кореняко.

Как сообщалось, аналогичные ограничения почти на сутки вводились в аэропорту накануне.