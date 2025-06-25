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Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за оправдание терроризма

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе. Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, в такой список предлагается включить совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ); сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ); оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ); оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ); пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

"Принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности", - считает председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
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