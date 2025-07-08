Проект закона о лишении мигрантов гражданства за пропаганду терроризма прошел I чтение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства.

Согласно инициативе, в такой список предлагается включить совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ); сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ); оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ); оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ); пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

Законопроект подписан большой группой депутатов, включая председателя Госдумы и руководителей всех пяти думских фракций.

Как отметил Володин в своем телеграм-канале "принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности".