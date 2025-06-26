Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и наметившейся стабилизации мировых цен на нефть, с другой стороны.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2789,52 пункта (-0,05%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,9%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Подорожали акции ВТБ (+1,9%), "НЛМК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Т-Технологии МКПАО" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Нефть продолжает дорожать в четверг утром после заметного роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,33%, до $67,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,32%, до $65,12 за баррель.

Конфликт на Украине не получилось урегулировать быстро, так как он - сложный, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Это оказалось более сложным, чем считалось", - сказал он на пресс-конференции в Гааге, отвечая на вопрос журналиста о том, почему у него не получилось, как он обещал в ходе предвыборной кампании, решить украинский кризис за сутки.

Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны альянса предпринять действия для украинского урегулирования, так как считает ситуацию в зоне конфликта сложной, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В ночь на вторник 24 июня (по московскому времени) президент США Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже обе страны подтвердили перемирие.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, трейдеры оценивали ситуацию в геополитике, макроэкономические и корпоративные новости. Поддержку рынку оказывало прекращение огня между Израилем и Ираном. Перемирие, судя по всему, держится, несмотря на отдельные столкновения. Кроме того, инвесторы изучали данные о продажах новостроек в США в мае и следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете. Тем не менее макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия американской внешнеторговой политики, добавил он. Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи. Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике бюджетный законопроект президента США Трампа. Вместе с тем Федререзрв не принимает во внимание дефицит бюджета США при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики, отметил глава регулятора.

Продажи новых домов в США в мае уменьшились на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли. В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 690 тыс. с ранее объявленного апрельского уровня.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует символический рост (+0,08%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США 26 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика. Так, японский индекс Nikkei 225 подрастает на 1,3%, в то время как фондовые индикаторы Австралии, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,1-1,4%, а изменения китайского индекса в целом незначительные.