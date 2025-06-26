Арестован сахалинец, звонивший норвежским дипломатам по поводу техники НАТО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уроженца Сахалинской области, который искал возможность помочь с модернизацией техники НАТО, арестовал Смольнинский районный суд Петербурга, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина заключен под стражу до 14 августа, говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале года он, находясь на Сахалине, позвонил на номер, принадлежащий генеральному консулу Норвегии в Петербурге, и по телефону посольства королевства в Москве.

"В ходе разговора (фигурант - ИФ) обозначил заинтересованность связаться с военным атташе этого государства в целях обсуждения вопроса оказания помощи в модернизации военной техники, поставляемой странами НАТО на территорию Украины для ее использования против Вооруженных сил РФ", - приводит пресс-служба судов фабулу дела.

По информации пресс-службы, мужчину задержали 24 июня. Обвинение ему предъявлено по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), он не признал вину.