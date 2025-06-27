Над регионами РФ и акваторией Черного моря сбили 16 украинских дронов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 20:00 четверга до 00:00 пятницы уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что семь дронов нейтрализовано над Курской областью, по четыре - над Брянской областью и Крымом, один - над Черным морем.

Ранее российские военные сообщили, что средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над Брянской областью. Дроны были нейтрализованы в четверг, с 18:50 до 20:00.