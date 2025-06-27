Поиск

Путин уверен, что санкции, касающиеся нефти, не нанесут России существенного ущерба

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Санкции ЕС в отношении российской нефти не нанесут существенного ущерба, но "чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предложении президента Франции ввести очередной пакет санкций в отношении России.

Речь идет о снижении ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также вторичных санкциях в отношении её покупателей.

"Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Это касается и Франции, и экономики Европы в целом", - подчеркнул глава государства.

Он заметил, что Европа увеличила закупку российского СПГ, а цена на газ в ЕС превышает $400 за тыс. кубометров. В то же время котировки нефти сейчас упали, но непонятно, что будет на рынке, если опять "произойдет что-то на том же Ближнем Востоке".

"Что будет? И нашу нефть прикроют, хотя бы как-то - хотя им не удастся это сделать, по факту это невозможно на сегодняшний день. Объемы потребляемой нефти, нефтепродуктов в мире сегодня растут в связи с ростом экономики, а добыча увеличивается только в том объеме, который мы согласовали в рамках ОПЕК+, и она рассчитана на увеличивающийся спрос, особенно летом", - добавил Путин.

"Ничего здесь такого, что пошло бы на пользу европейской экономике, я не вижу. Будет ли какой-то вред для нас - посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться. Но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится, имея в виду, что уже сотни, тысячи санкций введены, и мы находимся там, где мы находимся - в прошлом году рост экономики у нас 4,3%, а в Еврозоне - 0,8-0,9%", - подчеркнул он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин допустил сокращение военных расходов РФ с нынешних 6,3% ВВП

Путин назвал российский и украинский меморандумы прямо противоположными

Путин назвал российский и украинский меморандумы прямо противоположными

Режим ЧС введен в Ижевске из-за разлива нефтепродуктов на реке

Суд отказал в УДО осужденному за мошенничество девелоперу Худояну

Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце года в Санкт-Петербурге

Правительству РФ не поступали предложения о полном запрете экспорта бензина

Арестован экс-глава "ВСМПО-Ависмы" Воеводин

Кремль считает опасными для РФ планы Эстонии принимать самолеты, способные нести ядерные бомбы

Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Wildberries отменил обязательное открытие счета в дочернем банке для новых продавцов

Wildberries отменил обязательное открытие счета в дочернем банке для новых продавцов
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана398 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });