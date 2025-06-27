Путин уверен, что санкции, касающиеся нефти, не нанесут России существенного ущерба

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Санкции ЕС в отношении российской нефти не нанесут существенного ущерба, но "чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предложении президента Франции ввести очередной пакет санкций в отношении России.

Речь идет о снижении ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также вторичных санкциях в отношении её покупателей.

"Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Это касается и Франции, и экономики Европы в целом", - подчеркнул глава государства.

Он заметил, что Европа увеличила закупку российского СПГ, а цена на газ в ЕС превышает $400 за тыс. кубометров. В то же время котировки нефти сейчас упали, но непонятно, что будет на рынке, если опять "произойдет что-то на том же Ближнем Востоке".

"Что будет? И нашу нефть прикроют, хотя бы как-то - хотя им не удастся это сделать, по факту это невозможно на сегодняшний день. Объемы потребляемой нефти, нефтепродуктов в мире сегодня растут в связи с ростом экономики, а добыча увеличивается только в том объеме, который мы согласовали в рамках ОПЕК+, и она рассчитана на увеличивающийся спрос, особенно летом", - добавил Путин.

"Ничего здесь такого, что пошло бы на пользу европейской экономике, я не вижу. Будет ли какой-то вред для нас - посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться. Но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится, имея в виду, что уже сотни, тысячи санкций введены, и мы находимся там, где мы находимся - в прошлом году рост экономики у нас 4,3%, а в Еврозоне - 0,8-0,9%", - подчеркнул он.