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Путин допустил сокращение военных расходов РФ с нынешних 6,3% ВВП

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции, сейчас ведомства обсуждают эти планы, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Минске.

"Да, у нас немаленькие (оборонные - ИФ) расходы сегодня, это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать. И мы решаем ее достойно", - сказал он.

По словам Путина, 6,3% ВВП - это 13,5 трлн рублей (суммарный объем ВВП в денежном выражении - 223 трлн рублей). "Мы заплатили за это (рост бюджетных расходов - ИФ) инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией", - отметил президент.

"Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. (...) Мы - да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно, но на это всё и рассчитывается у нас, именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И мы планируем уменьшать расходы. А они планируют - увеличивать. Так кто себя ведёт агрессивно?" - сказал Путин на пресс-конференции в Минске.

Продолжая, президент РФ еще раз напомнил о заявлениях европейских политиков о планах увеличения оборонных расходов.

"Поэтому все эти их рассуждения по поводу того, что они собираются поднимать - ну, пусть поднимают. Но это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной области будет неизменно ухудшать", - сказал Путин.

Владимир Путин
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