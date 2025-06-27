Комитет ГД потребовал пояснений по рекордным доходам от операций по ЕКС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю попросил подробных пояснений со стороны Минфина по рекордным доходам от операций с ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС), поступившим в бюджеты всех уровней по итогам 2024 года.

Заключение комитета на отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 г. (N938284-8) размещено в электронной базе данных парламента в пятницу.

Согласно пояснительной записке к отчету, в 2024 г. были достигнуты "рекордные показатели зачисления доходов от управления ликвидностью единого казначейского счета".

В материалах отмечается, что для повышения эффективности управления средствами была "улучшена система инструментов", благодаря чему остаток свободных средств на ЕКС сократился до 232,1 млрд руб., а объем размещённых средств вырос до 8,96 трлн руб. В результате бюджеты всех уровней получили рекордные доходы от управления ликвидностью 1,1 трлн руб., из них 872,3 млрд руб. направлено в федеральный бюджет и 229,7 млрд руб. - в бюджеты регионов.

Комитет Госдумы просит Минфин предоставить развернутые пояснения по этой строке доходов. "Учитывая масштабы доходов, формируемых за счет управления ликвидностью единого казначейского счета, представляется целесообразным рекомендовать министерству финансов РФ обеспечить более подробное обоснование в отношении данной категории поступлений в доходы бюджетов бюджетной системы РФ", - говорится в заключении комитета.

Комитет также считает важным, чтобы в пояснениях по доходам от управления ликвидностью единого казначейского счёта были отражены вопросы о возможном влиянии этих операций на денежно-кредитную политику, в том числе в части, относящейся к компетенции Центрального банка РФ.

Комитет также подчеркивает необходимость профилактики конфликта между оперативностью использования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ и возможностью получения дополнительных доходов за счет размещения временно свободных средств.

В пояснительных материалах к отчету приводятся данные по доходам от размещения средств ЕКС на депозитах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2025 г. - 6 млрд 870 млн руб., доходы от возврата ранее размещенных на депозитах средств - 26 млрд 146 млн руб. Они составляют лишь часть общей суммы в 1,1 трлн руб.