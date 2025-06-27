Поиск

Комитет ГД потребовал пояснений по рекордным доходам от операций по ЕКС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю попросил подробных пояснений со стороны Минфина по рекордным доходам от операций с ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС), поступившим в бюджеты всех уровней по итогам 2024 года.

Заключение комитета на отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 г. (N938284-8) размещено в электронной базе данных парламента в пятницу.

Согласно пояснительной записке к отчету, в 2024 г. были достигнуты "рекордные показатели зачисления доходов от управления ликвидностью единого казначейского счета".

В материалах отмечается, что для повышения эффективности управления средствами была "улучшена система инструментов", благодаря чему остаток свободных средств на ЕКС сократился до 232,1 млрд руб., а объем размещённых средств вырос до 8,96 трлн руб. В результате бюджеты всех уровней получили рекордные доходы от управления ликвидностью 1,1 трлн руб., из них 872,3 млрд руб. направлено в федеральный бюджет и 229,7 млрд руб. - в бюджеты регионов.

Комитет Госдумы просит Минфин предоставить развернутые пояснения по этой строке доходов. "Учитывая масштабы доходов, формируемых за счет управления ликвидностью единого казначейского счета, представляется целесообразным рекомендовать министерству финансов РФ обеспечить более подробное обоснование в отношении данной категории поступлений в доходы бюджетов бюджетной системы РФ", - говорится в заключении комитета.

Комитет также считает важным, чтобы в пояснениях по доходам от управления ликвидностью единого казначейского счёта были отражены вопросы о возможном влиянии этих операций на денежно-кредитную политику, в том числе в части, относящейся к компетенции Центрального банка РФ.

Комитет также подчеркивает необходимость профилактики конфликта между оперативностью использования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ и возможностью получения дополнительных доходов за счет размещения временно свободных средств.

В пояснительных материалах к отчету приводятся данные по доходам от размещения средств ЕКС на депозитах в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2025 г. - 6 млрд 870 млн руб., доходы от возврата ранее размещенных на депозитах средств - 26 млрд 146 млн руб. Они составляют лишь часть общей суммы в 1,1 трлн руб.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минприроды предложило регулировать деятельность по разведению животных в РФ

Минприроды предложило регулировать деятельность по разведению животных в РФ

МИД РФ пообещал ответ на действия властей Германии в отношении российских СМИ

Путин допустил сокращение военных расходов РФ с нынешних 6,3% ВВП

Путин уверен, что санкции, касающиеся нефти, не нанесут России существенного ущерба

Путин назвал российский и украинский меморандумы прямо противоположными

Путин назвал российский и украинский меморандумы прямо противоположными

Режим ЧС введен в Ижевске из-за разлива нефтепродуктов на реке

Суд отказал в УДО осужденному за мошенничество девелоперу Худояну

Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце года в Санкт-Петербурге

Правительству РФ не поступали предложения о полном запрете экспорта бензина

Арестован экс-глава "ВСМПО-Ависмы" Воеводин

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана398 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });