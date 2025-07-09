Госдума утвердила исполнение федерального бюджета за 2024 год

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду утвердила отчет об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 г.

Согласно документу № 938284-8, фактические поступления доходов бюджета в 2024 г. составили 36,7 трлн руб., что на 1,6 трлн руб. выше прогноза. Из них 11,1 трлн руб. составили нефтегазовые доходы (на 145,8 млрд руб. выше прогноза), а 25,6 трлн руб. - ненефтегазовые доходы (на 1,5 трлн руб. выше прогноза).

Основной прирост связан с налоговыми поступлениями - они достигли 28,7 трлн руб. (78,2% доходов), превысив план на 3,7%. Неналоговые доходы составили 6,8 трлн руб. (18,6% от общего объема) и превысили прогноз на 4,8%.

В пояснительных материалах к отчету отмечается, что прирост по ненефтегазовым доходам связан, в том числе, с началом поступлений НДФЛ с депозитов, индексацией утилизационного сбора, более высокими доходами от размещения остатков средств бюджета, поступлениями от перечисления прибыли Банка России, аукционов по крабовым квотам, а также "отдельными крупными разовыми безвозмездными поступлениями".

Поступления нефтегазовых доходов выросли под воздействием динамики цен на энергоносители, а также в связи с изменениями налогового законодательства РФ, говорится в материалах.

Ранее комитет Госдумы по регламенту запросил у Минфина подробные пояснения по рекордным доходам от управления ликвидностью единого казначейского счета, которые в 2024 г. составили 1,1 трлн руб. - из них 872,3 млрд руб. поступило в федеральный бюджет, 229,7 млрд руб. - в региональные. Комитет считает необходимым более четкое обоснование этой строки доходов, учитывая ее масштаб.

Расходы федерального бюджета в 2024 г. составили 40,180 трлн руб., что на 2,9 трлн руб. выше прогноза. Дефицит - 3,472 трлн руб., или 1,7% ВВП. В пояснительных материалах напоминается, что его финансирование осуществлялось преимущественно за счет внутренних заимствований - чистое размещение ОФЗ составило 2,5 трлн. руб.

По состоянию на 1 января 2024 г. объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составил 11,965 трлн руб., по состоянию на 1 января 2025 г. - 11,880 трлн. руб.

Комитет по бюджету и налогам Госдумы в заключении на документ отметил, что источники финансирования дефицита бюджета в 2024 г. исполнялись так же, как в 2022 и 2023 гг. - как по объему, так и с учетом внешней ситуации. "Вместе с тем, при сохраняющемся серьезном превышении предложения государственных ценных бумаг над спросом, наблюдается тенденция к сокращению этого разрыва в силу желания инвесторов зафиксировать доходность в условиях даже незначительного смягчения денежно-кредитной политики. В сложившихся условиях комитет вновь обращает внимание на необходимость взвешенной политики в части управления дефицитом федерального бюджета, с целью обеспечить условия размещения ценных бумаг, не приводящие к неконтролируемому увеличению расходов на обслуживание государственного долга", - говорится в заключении.

Кроме того, комитет указал на то, что выпадающие доходы регионов продолжают расти, а компенсационный механизм работает хуже. Так, объем налоговых расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ вырос с 2018 г. в 3,8 раза, в то время как объем трансфертов, направленных регионам, увеличился лишь в 2,1 раза. Это, по мнению комитета, создает дисбаланс, при котором регионы теряют доходы из-за федеральных решений по налоговым льготам, но не получают достаточной компенсации. "Кроме того, по-прежнему многие льготы устанавливаются бессрочно и без анализа их экономической эффективности", - говорится в заключении.

Несмотря на общее соответствие исполнения бюджета запланированным параметрам, комитет обращает внимание на необходимость устранения повторяющихся замечаний, связанных с прогнозированием доходов, управлением долгом и реализацией обязательств перед регионами.