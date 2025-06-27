Минприроды предложило регулировать деятельность по разведению животных в РФ

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минприроды подготовило поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которым в РФ предлагается ввести регулирование деятельность по разведению чистокровных пород, сообщила пресс-служба министерства.

Проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в пятницу для общественного обсуждения, которое завершиться 17 июля.

В сообщении пресс-службы Минприроды сказано, что документ разработан по поручению президента РФ и "вводит государственное регулирование деятельности по разведению чистопородных животных".

"Законопроект закрепляет ключевые понятия сферы: документ о происхождении животного, родословная книга, чистопородное животное. Появятся сами юридические термины – заводчик животного, клуб заводчиков. Это сделает область прозрачной и самое главное – даст людям гарантии при приобретении животных конкретной породы", – цитируется в сообщении министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Планируется, что для каждого вида будет создан единый общероссийский союз объединений заводчиков, который будет вести родословные книги, учёт животных, выдавать родословные свидетельства, обучать специалистов области разведения и проводить их аттестацию.

"Именно союз установит порядок разведения чистопородных животных, основанный, прежде всего, на принципах гуманности. Также единая организация определит, как будет проходить экспертиза качества и соответствия породе", - отметили в министерстве.

"Мы как профессиональное сообщество заинтересованы в активном нормотворчестве и выработке механизмов повышения эффективности соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию и разведению домашних животных", – приводятся в сообщении слова президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Кроме того, добавили в Минприроды, законопроект регулирует разведение потомства, в том числе в личных и служебных целях, и устанавливает требования к содержанию и передаче молодых животных.

В случае принятие закон вступит в силу 1 марта 2026 года.