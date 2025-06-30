Правительство одобрило кратное повышение штрафов за плохое содержание животных

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о многократном увеличении штрафов за несоблюдение требований содержания животных, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый проектом отзыва.

Законопроект подготовила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она предложила внести изменения в части 1 и 3 статьи 8.52 "Несоблюдение требований к содержанию животных" и статью 8.54 "Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев" КоАП. Речь идет об увеличении штрафов, прописанных в этих статьях, до 20 раз. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до 3 лет.

В проекте отзыва правительства отмечается, что концепция законопроекта является актуальной и заслуживающей внимания, но в законопроекте не учтено, что внесение изменений в КоАП "должно основываться на результатах анализа правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих о недостаточности или неэффективности действующего правового регулирования", сказал собеседник агентства.

В правительстве отметили что "механическое усиление административно-правовых санкций не является эффективным способом сокращения числа административных правонарушений". Установление чрезмерно высоких размеров штрафов может стать причиной неспособности их уплаты лицами, привлеченными к административной ответственности, и, как следствие, не позволит достичь превентивных целей законодательства об административных правонарушениях, говорится в проекте отзыва.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний.

Сейчас штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе домашних (ст. 8.52 КоАП), составляют для граждан от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Если такие нарушение повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, то штрафы составят для граждан от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В ст. 8.54 КоАП предусмотрены штрафы за несоблюдение требований по обращению с животными владельцами приютов для животных: для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Также в этой статье предусмотрены штрафы за несоблюдение требований по обращению с животными без владельцев: для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.