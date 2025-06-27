Правительство РФ поручило подготовить директиву о невыплате дивидендов ОСК за 2024г

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Росимуществу при подготовке директив госпредставителям в совете директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) не предусматривать выплату дивидендов по итогам работы компании в 2024 году.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 24 июня опубликовано на портале правовых актов.

Минпромторгу поручено обеспечить контроль за расходованием высвобождаемой частью чистой прибыли ОСК в размере 7,4 млрд рублей.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ.