Путин в Северодвинске встретился с главами ВТБ и ОСК

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в Северодвинске встретился с главой ВТБ Андреем Костиным и и гендиректором ОСК Андреем Пучковым.

Костин на этой встрече рассказал, что в 2025 году Объединенная судостроительная корпорация планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов, это наибольшее количество за все 18 лет существования ОСК. Также ведется работа по модернизации и развитию производственных мощностей, отметил Костин. Предприятие успешно работает по гособоронзаказу, добавил глава ВТБ. Большим событием он назвал завершение ремонта крейсера "Нахимов", который, по словам Костина, в ближайший период может быть введен в боевой состав ВМФ.

"Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе ОСК", - сказал Путин.

Ранее глава государства провел совещание по развитию подводных сил ВМФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.