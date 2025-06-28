Путин примет участие в открытии молодежных центров в режиме видеоконференции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В День молодежи президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодежных центров в шести российских регионах, пообщается с представителями молодежных организаций, сообщила пресс-служба главы государства.

"Также на встрече будет уделено внимание фестивалям "День молодежи", главными площадками которых станут Омск и Пермь - "Молодежные столицы России", получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых"", - говорится в сообщении.