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Минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ в ходе СВО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Север", "Южная" и "Днепр" улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, группировки "Центр" и "Восток" продвинулись вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны в районах Новой Сечи, Соляников, Храповщины, Варачино, Юнаковки и Садков Сумской области", - заявил представитель группировки Андрей Шершнев.

По его словам, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и бригады территориальной обороны. "ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, уничтожен склад боеприпасов", - сказал Шершнев.

Представитель "Южной" группировки Евгений Третьяков заявил, что российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, за сутки нанесли удары по шести бригадам ВСУ.

Он сообщил, что потери украинской армии составили: до 175 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Представитель группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах Красноармейска, Димитрова, Удачного, Маяка, Московского и Муравки.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая БМП Bradley, пять пикапов и орудие полевой артиллерии", - сказал Савчук.

По информации начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, военные нанесли удары по четырем бригадам ВСУ, а также за сутки сбили 14 дронов. Потери армии Украины составили: свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, отметил он.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись вглубь украинской обороны, нанесли удары по трем бригадам ВСУ, сообщил представитель группировки Алексей Яковлев.

По его словам, в течение суток потери украинской армии составили: до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113, семь автомобилей, три спутниковые станции связи Starlink, пункт боепитания, 15 пунктов управления дронами и два орудия полевой артиллерии.

"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки войск улучшили тактическое положение", - заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Он сообщил, что подразделения группировки за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери украинской армии составили: до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и военно-технического имущества.

ВС РФ Минобороны РФ Днепр
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