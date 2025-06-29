В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты сняты ограничения

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэрогаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Ограничения вводились в ночь на 29 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.