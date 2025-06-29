Пять человек погибли при столкновении автомобилей на Ставрополье

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Изобильненском округе Ставропольского края, есть жертвы, сообщает Госавтоинспекция региона в своем телеграм-канале.

"На 13 км автодороги "Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское" водитель автомобиля Рено Дастер выехал на встречную полосу, где это разрешено, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии скончались 5 человек: 39-летний водитель ВАЗ и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир Рено Дастер.

В больницу доставлены 14-летняя пассажир отечественного автомобиля и 38-летний водитель Рено.