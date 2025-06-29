Женщина погибла в результате атаки беспилотников ВСУ на населенный пункт Вахрушево в ЛНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье атаковали ударными беспилотниками населенный пункт Вахрушево в Луганской Народной Республике, в результате удара погибла одна мирная жительница, еще одна получила ранения, сообщил глава администрации города Красный Луч (ЛНР) Сергей Соловьев.

"Удар пришелся по жилым домам - там, где нет военных объектов, где живут мирные люди. В результате атаки погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал Соловьев в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в результате повторного удара БПЛА ВСУ без электроснабжения остались порядка 24 000 жителей Красного Луча.

"Делаем всё, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы", - добавил глава городской администрации.